قفزة بأسعار المشروبات الغازية تسبق الضريبة بالسعودية

مع إعلان السعودية رسميا بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية "التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والغازية بـ50% في 10 يونيو الجاري، شهدت الأسواق المحلية إقبالا على شراء كميات كبيرة من المنتجات المقرر تطبيق الضريبة عليها قبل ارتفاع أسعارها.

ورصدت صحيفة الاقتصادية إقبالا من قبل المستهلكين في أسواق الرياض، على شراء كميات من هذه السلع، لتوفير مبالغ وإن كانت بسيطة قبل تطبيق القرار الذي بموجبه سترتفع أسعار السلع بنسب 50 و100% على أسعارها النهائية.

ووفقا للجولة، فقد سجلت مبيعات المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر زيادة بنسب تتراوح بين 50 و70%.

وبحسب جريدة الرياض، أغلقت مصانع المشروبات الغازية أبوابها أمام الطلبات فيما أغلقت المستودعات الكبرى مخازنها دعما لشح المعروض، ولبت متاجر البيع بالجملة رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة.

وقفزت تسعيرة المشروبات الغازية من شركة بيبسي لتسجل أعلى معدل لها منذ دخولها الأسواق السعودية، حيث ارتفعت بواقع 50% بحسب ما رصدته صحيفة الرياض.

وأبدى مستثمرون في قطاع التجزئة تذمرهم من ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي يأتي في وقت انخفض فيه معدل التضخم في السعودية إلى مادون 4% للمواد الاستهلاكية بعد أن سجل ارتفاعات متتالية بلغت 11% في الماضي.

وبعد فرض الضريبة المقرر العمل بها في 15 رمضان (10 يونيو) الجاري، ستتراوح أسعار عبوة الدخان للماركات الشائع استخدامها بكثرة 24 ريالا، في حين ستصل أسعار مشروبات الطاقة إلى 6 ريالات.