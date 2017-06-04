ارتفاع العجز التجاري للمغرب بـ36% في أول 4 أشهر

قال مكتب الصرف بالمغرب إن العجز التجاري للمملكة زاد بنسبة 35.8% إلى 40.23 مليار درهم (4.14 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مقارنة به قبل عام.

وزادت الفجوة التجارية من 29.62 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي حيث ارتفع الإنفاق على واردات المعدات 10.9% إلى 40.4 مليار درهم وارتفعت واردات الطاقة 47.8% إلى22.66 مليار درهم.

وانخفضت واردات القمح 10.2% عنها قبل عام إلى 5.34 مليار درهم في ظل تحسن المحصول المحلي بفضل زيادة الأمطار.

ونما إجمالي الصادرات 3.2% على أساس سنوي إلى 114.9 مليار درهم بفعل زيادة نسبتها 11.5% في صادرات الفوسفات لتصل إلى 14.2 مليار درهم.

وانخفضت إيرادات السياحة 4.7%. في وقت تراجعت تحويلات 4.5 مليون مغربي مقيمين في الخارج 3.2% إلى 18.51 مليار درهم فيما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 4.5% إلى 7.79 مليار درهم.