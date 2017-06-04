العمال البريطاني يتودد للناخبين بخفض محتمل للضرائب

قال جون مكدونيل أكبر مسؤول مالي بحزب العمال البريطاني المعارض في مقابلة صحفية إن الحزب سيعرض على الناخبين خفضا محتملا في ضريبة القيمة المضافة في الانتخابات التي تجرى الخميس المقبل.

وقال مكدونيل، الذي سيصبح وزيرا للمالية إذا فاز حزب العمال محققا واحدة من أكبر المفاجآت الانتخابية في التاريخ البريطاني، لصحيفة أوبزيرفر إن خفض ضريبة القيمة المضافة ربما يجري فور زيادة ضرائب الدخل على الشرائح ذات الدخل المرتفع.

وتابع "ما نقوله هو أن كل ما نقوم به يدور حول مفهوم العدالة، وفيما يتعلق بالضرائب، ستكون هناك دائما سياسة ضريبية عادلة. وإذا استطعت تخفيض الأعباء الضريبية عن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود فسأفعل ذلك مع قيامنا بتنمية الاقتصاد. سأفعل ذلك".

وردا على سؤال عن تفاصيل خطته قال مكدونيل "أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة مشكلة حقيقية لكثير من الناس. عندما ننفصل عن أوروبا سيكون هناك مزيد من المرونة في ضريبة القيمة المضافة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمستويات المنخفضة".