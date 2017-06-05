السديري لـ"العربية": خسائر متوقعة بالمشاريع القطرية

توقع مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، تغير النظرة المستقبلية لمشاريع القطاع الخاص في قطر، بعد قرار المقاطعة الخليجية والعربية لها.

وأشار السديري في مقابلة مع "العربية" إلى وجود قوى عاملة في قطر من دول الخليج، ونحو 80 ألف مصري، يعملون في قطاعات حيوية في التعليم والصحة وغيرها، متوقعا أن تضطر قطر بعد المقاطعة إلى إلغاء بعض المشاريع في الداخل.

وقال إن قطر "ستتجه أكثر إلى الاستثمار الخارجي في العالم" معتبراً أن التغير في محفظة قطر الاستثمارية، "هو الذي يعكس درجة المخاطر الائتمانية المرشحة للارتفاع".