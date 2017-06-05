خبير لـ"العربية": المقاطعة ستكبد قطر كلفة باهظة

توقع الخبير في التجارة الدولية، فواز العلمي، أن تلجأ قطر إلى حلول صعبة ومكلفة لمواجهة العزلة التجارية التي ستعانيها جراء مقاطعتها من جيرانها الخليجيين.

وقال العلمي في مقابلة مع "العربية" إن قرار قطع كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن والمالديف علاقاتها مع قطر، سيؤثر على اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة التي توقعها قطر مع 5 دول، ولن تتمكن من الاستفادة منها مع هذه المقاطعة و"ستجد نفسها في حالة من الإحباط لعدم امتثالها لهذه الاتفاقيات".

وأضاف العلمي أن قطر "ستلجأ بعد أن تتضرر من ارتفاع كلفة الواردات وفي نهاية المطاف" إلى اتفاقيات غير مرغوب بها في المنطقة، مشيراً إلى أن لدى الخطوط القطرية أكبر أسطول طائرات خليجي، وستضطر أن تأخذ مسارات أكثر صعوبة وكلفة.