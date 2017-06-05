تزاحم في قطر على تخزين المواد الغذائية بعد المقاطعة

تزاحم المتسوقون في قطر على شراء المواد الغذائية، اليوم الاثنين، من سلاسل السوبر ماركت، وذلك بعد ساعات من قرار عدد من الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات مع #الدوحة.

وأعلنت كل من #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر و #اليمن وجمهورية #المالديف اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة #قطر، كما تم إغلاق الحدود والمجالين الجوي والبحري أمام كافة وسائل النقل القطرية، بسبب محاولات الدوحة المستمرة للمساس بأمن تلك الدول ووحدتها الداخلية، واحتضان ودعم تنظيمات وجماعات إرهابية، بما في ذلك تنظيمات #القاعدة و #داعش وجماعة #الإخوان المسلمين.

وبحسب ما أورده موقع "الدوحة نيوز Doha News"، فقد تزاحم مرتادو المحلات التجارية على شراء السلع الأساسية، مثل الحليب والأرز والبيض، وبدت سلاسل السوبر ماركت مزدحمة بشكل ملحوظ على غير العادة في هذا الوقت من اليوم، خاصة خلال شهر رمضان.

ونقل الموقع عن أحد المتسوقين قوله: "لم أرَ ذلك من قبل.. المتسوقون يجرون عربات التسوق ويكدسونها بالبضائع من الأطعمة والمياه".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الأرفف في سلاسل السوبر ماركت الشهيرة، خاصة سلاسل "كارفور" في قطر وهي خالية من البضائع، وكذلك المبردات ظهرت خالية من منتجات الدواجن واللحوم.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان، في وقت سابق الاثنين، إن إغلاق منافذ العبور الحدودية لن يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في قطر، مضيفة أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات المطلوبة لمنع أي تأثير سلبي على الاقتصاد القطري أو المواطنين.

يأتي ذلك فيما أكدت هيئة النقل السعودية على الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً وبحراً وبالعبور من وإلى دولة قطر.

وتعتمد قطر بقوة على منفذها البري مع المملكة العربية السعودية لعبور المواد الغذائية والمواد الخام لمشاريعها العملاقة.