خسائر فادحة تنتظر قطر من المقاطعة الخليجية

قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب في شقاق غير مسبوق بين أهم أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

ولخصت وكالة رويترز المعاملات التجارية التي تأثرت أو قد تتأثر بالأزمة:

* قالت السعودية والإمارات والبحرين إنها ستقطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري مع قطر في حين قالت مصر إنها ستغلق مجالها الجوي وموانئها البحرية أمام جميع أشكال حركة النقل القطري. ألغيت مئات الرحلات الأسبوعية لشركات طيران مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والخطوط الجوية العربية السعودية.

* قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك المصرية أوقفت بعض المعاملات مع نظيرتها القطرية.

* كان بنك قطر الوطني ينوي التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك استثمار لوحدته السعودية. وفتح البنك في الفترة الأخيرة فرعا في الرياض. وقال مصدر مطلع إن النشاط يمضي كالمعتاد في فروع البنك بالسعودية ومصر.

* علق النادي الأهلي السعودي لكرة القدم عقدا مع الخطوط الجوية القطرية.

* مجموعة النقل البحري القطرية (ملاحة) من بين المشترين المحتملين للشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات المملوكة بنسبة 45 بالمئة لشركة الملاحة العربية المتحدة. وتحوز قطر 51 بالمئة في الملاحة العربية المتحدة بينما تملك السعودية 35 بالمئة.

* هناك ما لا يقل عن ثلاثة إصدارات لسندات دولية مزمعة من قطر:

- يجري البنك التجاري القطري محادثات مع بنوك بشأن سندات دولية محتملة.

- فوض مصرف الريان الإسلامي بنوكا قبل إصدار مزمع لصكوك دولارية لن يقل عن 500 مليون دولار. لكن تقرر تجميد الخطة بسبب مباحثات الاندماج الثلاثي بين مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.

-اختار بنك قطر الدولي الإسلامي بنوكا قبل إصدار صكوك دولارية محتمل.