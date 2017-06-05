مصادر تجارية: ميناء الفجيرة يحظر رسو السفن القطرية

قالت مصادر تجارية إن ميناء الفجيرة الإماراتي أصدر مذكرة اليوم الاثنين تحظر رسو جميع السفن التي ترفع علم قطر أو تلك المتجهة إلى الموانئ القطرية أو القادمة منها بعد خلاف دبلوماسي بين الدوحة وبعض الدول العربية.

وأوضحت السلطات في المذكرة أنه في إطار القرار الذي اتخذته الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن يتم السماح لتلك السفن بالرسو في ميناء الفجيرة لحين إشعار آخر بغض النظر عن طبيعة ذلك الرسو.

وأعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين عن قطع جميع العلاقات، بما في ذلك النقل، مع قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.