69 % من صادرات قطر الخليجية مهددة بالشلل التام

توجه مقاطعة قطر ضربة قاصمة لصادرات الدوحة لدول الخليج، حيث كشفت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن 80%، من صادرات قطر إلى الدول العربية خلال عام 2016، موجهة إلى دول الخليج العربية، حيث تبلغ قيمة هذه الصادرات 19.1 مليار ريال قطري، في حين وارداتها من الدول العربية 23.9 مليار ريال.

وتذهب 82% من صادرات قطر إلى دول الخليج إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للبيانات فإن صادرات قطر للسعودية والإمارات تشكل نحو 65%، من إجمالي صادراتها للدول العربية.

وفي المرتبة الثالثة تأتي البحرين بنسبة 4%، من إجمالي الصادرات القطرية لدول الخليج.

ويشكل حجم صادرات قطر لدول الخليج للإمارات والسعودية والبحرين مجتمعين نحو 86%، إجمالي صادراتها إلى الدول الخليجية، وتشكل الكويت نحو 11%، وعمان نحو 4% من إجمالي صادراتها إلى دول الخليج العربية.

يذكر أن قيمة صادرات قطر عالميا بلغت 208.2 مليار ريال قطري، 11%، منها تصدر إلى الدول العربية، و9% منها إلى دول الخليج.