تقرير: تباطؤ إنفاق المستهلكين البريطانيين في مايو

أظهرت بيانات جديدة تباطؤ إنفاق المستهلكين في بريطانيا الشهر الماضي مع شعورهم بتنامي الضغوط الناجمة عن زيادة التضخم، وذلك قبل يومين من تصويتهم على بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في السلطة.

وأظهرت البيانات الرسمية للأشهر الثلاثة الأولى من 2017 أن أحجام مبيعات التجزئة هبطت بأسرع وتيرة منذ 2010 . بينما تشير بيانات من اتحاد التجزئة البريطاني وشركة باركلي كارد إلى مزيد من الضعف.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن إجمالي إنفاق التجزئة الشهر الماضي أظهر نموا على أساس سنوي بلغ 0.2% فقط بعد تسجيل نمو نسبته 6.3 % في إبريل.

ومع استبعاد المتاجر الجديدة، هبط الإنفاق 0.4 % بما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد مقارنة مع متوسط نمو بلغ 0.6 % في وقت سابق من العام.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.7% في إبريل مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وأشارت بيانات شركة باركلي كارد للمدفوعات إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الشهر الماضي. وتراجع نمو الإنفاق على أساس سنوي إلى 2.8% مسجلا أدنى مستوياته منذ ما بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016 مقارنة مع 5.5 % في إبريل .