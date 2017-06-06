ما هي التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية بـ2017؟

قالت شركة "إنفيسكو" إن المستثمرين يؤجلون اتخاذ قرارات رئيسية لتخصيص الأصول وسط الغموض السائد حول معدلات الفائدة وتسارع تشديد إجراءات التيسير الكمّي.

جاء ذلك في دراستها السنوية التي شملت المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط.

وأوضحت مديرة العلاقات المؤسسية في إنفيسكو زينب كفيشي في مقابلة مع "العربية" أن تقلب الأسواق المالية ينعكس على قرارات الصناديق السيادية، لافتة إلى المستثمرين الخليجيين يرون الأسواق الأميركية الأكثر جاذبية للاستثمار وذلك يعود إلى ربط العملات المحلية بالدولار.

واعتبرت الدراسة معدلات الفائدة أكبر العوامل التي تؤثر على القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين السياديين، بالتالي أشارت إلى تخصيصهم أكبر حصة من مخصصاتهم الاستثمارية أي 11% في الأصول العقارية الدولية.

كما يسعى 40% من المستثمرين زيادة حصتهم في الأصول الأميركية في محافظهم الاستثمارية، كونهم يرونها أكثر الأسواق جاذبية، و"ألمانيا" أكثر الأسواق الأوروبية جاذبية.