الفلبين تلغي الحظر.. وتسمح لعمالها بالعودة إلى قطر

قال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، إن مواطني بلاده الذين لديهم عقود عمل في قطر سيسمح لهم بالعودة إلى الدوحة، ملغياً بذلك حظر إرسال العمال إلى قطر الذي أعلنه أمس.

وأوضح بيلو أن النظر في الطلبات الجديدة سيظل متوقفا مؤقتا، حيث تنتظر الحكومة "المزيد من التطورات" في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في الشرق الأوسط في مجالات الخدمة المنزلية وأعمال البناء والهندسة والتمريض، وتستضيف قطر 250 ألفاً منهم بينما يوجد نحو مليون في السعودية.

وأرسل الفلبينيون العاملون في الشرق الأوسط تحويلات مالية بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار العام الماضي، مما يجعل المنطقة مصدرا رئيسيا لتدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في دفع واحد من الاقتصادات الأسرع نموا في آسيا.