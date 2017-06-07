مصر تفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من 3 دول.. ما هي؟

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قرارا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وسيتم فرض الرسوم بواقع 17% على الواردات الصينية، وما بين 10 و19% للتركية، ومن 15% إلى 27% للأوكرانية.

ويسري القرار لمدة 4 أشهر من تاريخ نشره.

وقال قابيل إن القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات المماثلة المستوردة، مضيفا أن القرار اتُخذ بناء على شكوى الصناعة المحلية من تضررها من الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح من الدول المذكورة بأسعار مغرقة.