هبوط الطلبيات الصناعية بألمانيا فوق المتوقع في أبريل

أظهرت بيانات، الأربعاء، أن طلبيات التوريد الصناعية في ألمانيا انخفضت أكثر من التوقعات في أبريل، مما يشير إلى أداء ضعيف للقطاع بأكبر اقتصاد في أوروبا بداية الربع الثاني من العام.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن المصانع شهدت انخفاضاً في طلبياتها بواقع 2.1%، في أبريل بعد أن زادت عقود السلع الألمانية الصنع في الشهرين السابقين.

جاء هذا دون متوسط توقعات رويترز الذي كان لهبوط قدره 0.4%، وعقب تعديل طفيف لبيانات مارس بالصعود إلى زيادة قدرها 1.1%.

وقالت وزارة الاقتصاد إن أعداد العقود الكبيرة جاءت من دون المتوسط لشهر أبريل.

ويظهر تحليل لبيانات أبريل/نيسان أن الطلب المحلي تراجع 0.2%، وأن الطلبيات الخارجية انخفضت 3.4%.