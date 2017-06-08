ارتفاع حاد بتكلفة التأمين على ديون قطر بعد خفض التصنيف

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعا حادا، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى.

وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات 92 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 80 نقطة مساء أمس و65.5 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل أمس الأربعاء درجة واحدة إلىAA- منAA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.

وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6% في السنوات الخمس القادمة.