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الإمارات تصدر أول شهادة آيزو لمكافحة الرشوة في المنطقة

المصدر: العربية.نت
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قام وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، بتسليم شهادة الآيزو الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الفساد المالي والرشوة إلى شركة " BOSCH ROBERT " الشرق الأوسط.

وتعد هذه الشهادة أول شهادة مواصفة قياسية لمكافحة الفساد المالي والرشوة في الشرق الأوسط، والثانية من نوعها على مستوى العالم.

وقد صدرت الشهادة من قبل هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" عبر ذراعها "تصنيف - رينا لضمان الأعمال"، وهي شركة متخصصة في إصدار شهادات الجودة والمعايير الدولية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.

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