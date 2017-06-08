لأول مرة منذ 6 أشهر.. التضخم في مصر ينخفض لـ29.7%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى ‭‭‭‬‬29.7‭‭‬‬‬% في مايو منخفضا لأول مرة منذ 6 أشهر.

وكان معدل التضخم في المدن بلغ 31.5 % في أبريل و30.9 % في مارس.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو، وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.