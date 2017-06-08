"موديز" تحذر من تراجع جودة الائتمان القطري

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تراجع جودة الائتمان القطري إذا استمرت التوترات الجيوسياسية لفترة طويلة، مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.

وقالت موديز لعملائها "إذا طال أمد الخلاف مع قطر أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز يتمثل في رفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى".

وتصنف موديز قطر حاليا عند A3 مع نظرة مستقرة أو ما يعادل 4 درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر.

وأشارت موديز إلى أن "التصعيد قد يتضمن قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية"، مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقطعت دول عربية من بينها السعودية والإمارات هذا الأسبوع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فيما علقت أيضا وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وفرضت حظرا على السفر.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر أمس الأربعاء إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.