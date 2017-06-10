كم بلغت تكلفة إنتاج المسلسلات المصرية برمضان؟

بلغت تكلفة المسلسلات التي تعرضها الشاشات المصرية خلال شهر رمضان الجاري، ووفقاً للأرقام المعلنة نحو مليار جنيه، يظهر فيها أقل من 200 فنان مصري وعربي.

وبلغت أقل تكلفة في المسلسلات نحو 25 مليون جنيه لمسلسل "رمضان كريم"، أما أعلى تكلفة فكانت من نصيب مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي بلغت تكلفته نحو 80 مليون جنيه.

وعلى التوالي، حصل الفنان عادل إمام على أعلى أجر وهو 45 مليون جنيه عن دوره في بطولة مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي بلغت تكلفته نحو 80 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاء الفنان محمد رمضان الذي من المقرر أن يحصل على 40 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل "مرزوق وتيتو" والذي تم تأجيله لشهر رمضان المقبل. كما حصل الفنان أحمد السقا على 40 مليون جنيه عن بطولته في مسلسل "الحصان الإسود" البالغ تكلفته نحو 55 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث، حصلت الفنانة هيفاء وهبي بأجر بلغ نحو 36 مليون جنيه عن بطولتها في مسلسل "الحرباية"، كما حصل الفنان كريم عبد العزيز على 35 مليون جنيه عن بطولته في مسلسل "الزيبق" البالغ تكلفته نحو 60 مليون جنيه.

أيضاً حصلت الفنانة غادة عبد الرازق على أجر بلغ نحو 30 مليون جنيه عن بطولتها لمسلسل "أرض جو" البالغ تكلفته 60 مليون جنيه. كما حصل الفنان محمد فؤاد على 30 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل "الضاهر" والذي بلغت تكلفته نحو 45 مليون جنيه.

وحصل الفنان مصطفى شعبان على أجر بلغ 25 مليون جنيه عن بطولته في مسلسل "اللهم إني صائم" والذي بلغت تكلفته نحو 45 مليون جنيه. كما حصل الفنان أحمد مكي على نحو 30 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل "خلصانة بشياكة" والبالغ تكلفته نحو 40 مليون جنيه.

وحصلت الفنانة دنيا سمير غانم على 15 مليون جنيه عن بطولتها لمسلسل "الضايعين". وحصل الفنان عمرو يوسف على أجر بلغ 13 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل "نقطة من أول السطر".

وفي المركز الأخير حصل الفنان أمير كرارة على 10 ملايين جنيه عن بطولته لمسلسل "كلابش".