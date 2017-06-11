هذه أهداف تطبيق الضريبة الانتقائية في السعودية

تطبيق الضريبة الانتقائية له أهداف واحدة في مجملها وإن طبق في دول وبلدان مختلفة.

ومن أبرز الأهداف التي يحققها فرض #الضريبة_الانتقائية في #السعودية، الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها، إضافة إلى مساعدة الراغبين بالإقلاع عنها.

ومن جهة أخرى، تعمل الضريبة على الحد أو تأخير البدء في استهلاكها، خصوصا من قبل الشباب. هذا إضافة إلى توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف #العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.

وتشير التجارب الدولية إلى أن فرض هذه #الضريبة يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلاً (وهم الفئة الأكبر) للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها.

كما أن ارتفاع تكاليف المواد الضارة يوجه الشركات المنتجة للسلع الضارة لإيجاد بدائل لتتجنب تسديد الضرائب على منتجاتها.