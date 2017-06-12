ارتفاع صادرات القطن المصرية 20% في الربع الثاني

قال رئيس جمعية قطن مصر، وائل عُلَمَ،ا في مقابلة مع "العربية"، إن الجمعية تقوم بعملية تتبع للشركات التي تصنع منتجاتها بالقطن المصري وذلك لمكافحة عمليات الغش والتزوير، مؤكداً أن الشركات التجارية بالخارج أصبحت مطمئنة لصناعات القطن.

وفي حين تمكنت وزارة الزراعة زيادة المساحة المزروعة من القطن إلى 207 آلاف فدان في الموسم الحالي مقارنة مع 131 ألف فدان في الموسم الماضي، توقع عُلما تسويق كامل محصول القطن خلال الموسم الحالي.

ولفت إلى أن قوانين العرض والطلب في صالح المزارع المصري.

وارتفعت صادرات محصول القطن في مصر بـ20% في الربع الثاني من الموسم الزراعي 2017/2016، مقارنة مع الفترة المقابلة من الموسم السابق، لتبلغ 135 ألف قنطار متري.

كذلك أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك المحلي من القطن المحلي ارتفع بـ67% خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى فبراير2017.

وأوضح الجهاز أن الزيادة في الصادرات والاستهلاك المحلي ترجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في محصول الموسم السابق.