الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع الأول متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن نمو اقتصاد البلاد بلغ 5% في الربع الأول، بما يتجاوز النسبة البالغة 4% في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بمعدل 1.4% بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية مقارنة مع الربع السابق.

وعن وضع الليرة التركية، فإن العملة فقدت من قيمتها خلال الفترة الماضية أكثر من المتوقع، ومن أحد أسباب فقدان الليرة التركية قيمتها، كثرة الإقبال الشرائي عليها خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر عام 2016 ويناير عام 2017.

وكانت الليرة التركية فقدت نحو 25% من قيمتها خلال الفترة المذكورة، بسبب حالة التوتر والغموض السياسي، إضافة إلى بعض العوامل الخارجية.