الجمارك:العلامات المائية لـ"الضريبة الانتقائية" لم تطبق

كشف المتحدث باسم الجمارك السعودية، عيسى العيسى، أن العلامات المائية على السلع الانتقائية التي تشير إلى أن قيمة الضريبة محصلة لم يبدأ تطبيقها.

وأوضح أن جميع المكلفين بالضريبة ملزمون بسدادها على السلع التي بحوزتهم، وعليهم تقديم إقرار ضريبي خلال شهرين من تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، على أن تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل متابعتهم وتحصيل قيمة الضريبة المتوجبة عليهم، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

من جهته، بين المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك والأمين العام عبد الرحمن القحطاني أن الجمعية ترى أن للضريبة الانتقائية على المنتجات غير الصحية أبعادا إيجابية، من أهمها خفض استهلاك تلك المنتجات.

إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ضرائب التبغ بنسبة 10% هي أفضل الوسائل الكفيلة للحد من تعاطيه، خصوصاً بين الشباب والفقراء، وتقلل استهلاكه بنسبة 4% تقريبا في البلدان المرتفعة الدخل، و5% في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ونوه بضرورة دراسة أثر هذه الضريبة على خفض الاستهلاك، ومن ثم إعادة تقييم قيمة الضريبة الانتقائية خصوصاً على منتجات التبغ، التي تعد أسعاره من أقل الأسعار عالميا، وبالتالي فإن زيادة الضريبة الانتقائية تدريجيا على هذا المنتج ستساعد في خفض الاستهلاك بشكل أعلى.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أن هاتف الوزارة استقبل أمس الأول (الأحد) عددا تاريخيا من المكالمات الهاتفية، بلغ 6 آلاف مكالمة لمركز بلاغات وزارة التجارة والاستثمار خلال الـ24 ساعة الماضية. ووصل عدد الشكاوى والبلاغات على الضريبة الانتقائية 2101 بلاغ ضبطت في مختلف مناطق السعودية.