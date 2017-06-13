الحكومة الأميركية تسجل عجزاً بـ88 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة نشرت، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأميركية سجلت عجزا بلغ 88 مليار دولار في مايو/أيار مع تجاوز الانفاق للإيرادات.

ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الخزانة فإن العجز في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 53 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 86.5 مليار دولار.

وبلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2017 التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي 433 مليار دولار مقارنة مع 405 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2016.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 240 مليار دولار بزيادة قدرها 7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات 329 مليار دولار مسجلة قفزة قدرها 19%.