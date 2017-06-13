تراجع أسعار 43 سلعة غذائية في السعودية

هبطت أسعار 43 #سلعة_غذائية في #السعودية خلال شهر مايو الماضي بحسب الإحصاء الشهري الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وكانت معدلات #التضخم في السعودية قد واصلت تراجعها للشهر الرابع على التوالي خلال شهر إبريل الماضي.

وسجل #معدل_التضخم في أبريل – 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع ضئيل على المستوى الشهري بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مارس الماضي.

كان معدل التضخم بالسعودية قد سجل – 0.4% في يناير الماضي على أساس سنوي و – 0.1% في فبراير وــ 0.4% في مارس.

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