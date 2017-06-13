مصر.. أسعار الحديد تقفز بعد فرض رسوم على الواردات

شهدت أسعار حديد التسليح في مصر قفزة بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من 3 دول.

وقال رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إنه كان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17% لحديد التسليح الصيني وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وأضاف الزيني "ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى ما بين 10,500 و10,600 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه الشهر الماضي".

وقال عدد من التجار إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10,200 و10,250 جنيه داخل القاهرة، وبين 10,400 و10,500 جنيه للطن خارجها.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 6 إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأضاف المسؤول "جميع مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج وبالتالي التكلفة زادت علينا نحو 100% بعد تعويم العملة"، لافتاً إلى أنه لم يكن بمقدور أي شركة البيع بنفس الأسعار وكان لابد من تسعير يتماشى مع سعر الدولار.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة أدت إلى هبوط العملة نحو النصف تقريبا.

ولا يستبعد الزيني مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة "إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار".

وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق التي فرضتها مصر في سبتمبر المقبل.