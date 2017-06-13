ما حقيقة طرح رغيف خبز بجنيه في مصر؟

نفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طرح رغيف سياحي يباع بجينه مصري واحد.

وقال المصيلحي، إن وزارة التموين تنتج 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً على مستوى الجمهورية، بوزن 110 غرامات، ويباع بـ 5 قروش و"لا صحة لطرح رغيف بجنيه".

وتحدث عن تكثيف الحملات الرقابية وتحرير 11 ألف مخالفة تسريب للدقيق والبيع بأعلى من الأسعار ونقص الوزن خلال شهر مايو.

وأوضح أن إنتاج الخبز غير المدعم يخضع للعرض والطلب، وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص، شريطة ألا يؤثر على إنتاج الخبز المدعم ولا يستخدم في إنتاجه الدقيق المدعم.