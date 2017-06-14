انخفاض احتياطي الأردن من النقد الأجنبي 10.7% في مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن 10.7% في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع نهاية عام 2016.



وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية مايو نحو 11.5 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.



وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتقلص منذ بداية عام 2016 بفعل تراجع الاستثمارات الأجنبية وحوالات المغتربين والدخل السياحي، التي تعد مصدرا يغذي احتياطي النقد الأجنبي في المملكة.