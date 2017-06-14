عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

انخفاض احتياطي الأردن من النقد الأجنبي 10.7% في مايو

المصدر: عمان – رويترز
رابط مختصر

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن 10.7% في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع نهاية عام 2016.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية مايو نحو 11.5 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتقلص منذ بداية عام 2016 بفعل تراجع الاستثمارات الأجنبية وحوالات المغتربين والدخل السياحي، التي تعد مصدرا يغذي احتياطي النقد الأجنبي في المملكة.

كلمات دالّة

#الأردن, #النقد الأجنبي, #قيمة الأحتياطي, #الاستثمارات الأجنبية, #تحويلات المغتربين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر