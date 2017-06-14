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بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الجمركي الموحد لأوروبا

المصدر: لندن - رويترز
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قال الوزير البريطاني البارز مايكل جوف إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي الذي يضمن تجارة بلا رسوم جمركية داخل التكتل لكنه يحظر على الدول الأعضاء إبرام اتفاقيات تجارية مع طرف ثالث.

وجوف مدافع بارز عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنكون خارج الاتحاد الجمركي".

وأوضح أن الانسحاب من الاتحاد الجمركي سيحدث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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