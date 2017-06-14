صندوق النقد يرفع توقعات النمو بالصين لـ 6.7% بـ 2017

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الحالي إلى 6.7 % مشيرا إلى "إجراءات داعمة ولاسيما التوسع في تقديم الائتمان والاستثمارات العامة".

وتزيد هذه التوقعات عن توقعات الصندوق في إبريل البالغة 6.6% والتي كانت بدورها مرتفعة أيضا عن التقديرات السابقة.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9% في الربع الأول من العام ليتجاوز هدف الحكومة للعام بأكمله البالغ 6.5 %.

وقال الصندوق إنه يتوقع الآن أن تحقق الصين معدل نمو 6.4 % في المتوسط بين 2018 و2020. وفي إبريل قال الصندوق إنه يتوقع معدل نمو 6.2 % في 2018.

ورغم تحسن توقعات النمو أوصى صندوق النقد الصين بتسريع الإصلاحات للتحول إلى نمط نمو أكثر استدامة وسياسة نقدية أقل تيسيرا.

وقال الصندوق في بيان "التركيز الأهم في الآونة الأخيرة ينصب على معالجة مخاطر القطاع المالي وهو ما ينبغي أن يستمر حتى لو انطوى على بعض التوترات المالية وتباطؤ النمو".

وأشار إلى أن الصين ينبغي أن تواصل التقدم باتجاه تطبيق سعر صرف مرن مضيفا أن اليوان "ينسجم بوجه عام مع العوامل الأساسية" وفقا لتقييم الصندوق.