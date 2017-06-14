ميزانية البحرين.. 2.3 مليار دينار إيرادات متوقعة بـ2018

وافق مجلس الوزراء في مملكة البحرين على مسودة ميزانية لعامي 2017 و2018 تتوقع تقدماً بطيئا في خفض عجز البلاد الذي تفاقم جراء هبوط أسعار النفط.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الإيرادات الحكومية لعام 2017 تقدر بنحو 2.2 مليار دينار أي 5.8 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام 3.5 مليار دينار، ليكون هناك عجز قدره 1.3 مليار دينار.

وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 2.3 مليار دينار من بينها إيرادات نفطية بنحو 1.8 مليار دينار، بينما يبلغ الإنفاق 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.2 مليار دينار.

وتفترض الميزانية متوسط سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الحكومة أدارت عجزا فعليا بلغ 1.5 مليار دينار في 2016 أو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدره صندوق النقد الدولي لذلك العام. فيما بلغت إيرادات النفط الفعلية 1.9 مليار دينار.