البنك الدولي:الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي ضرورية

قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، نادر محمد، إن الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد السعودي العام الماضي كانت ضرورية، مضيفا أن رؤية 2030 جريئة وشجاعة.

وأشار محمد في مقابلة خاصة مع "العربية" إلى اعتماد الرؤية على أمرين مهمين، وهما تخفيف الاعتماد على النفط وتنشيط قطاعات داخلية مثل السياحة والتعدين.

وقال إن التوجهات التي ترتكز عليها الرؤية ستواجه تحديات مع التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل، كما على صعيد زيادة المحتوى المحلي في الصناعات التحويلية، والعسكرية، وقطاع الإنشاءات والسياحة الداخلية.

وأمل محمد أن تكون وتيرة تطبيق رؤية 2030 متناغمة خلال الأعوام المقبلة، لتحقيق الأهداف المرجوة.