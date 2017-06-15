الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 71.8 مليار دولار في فبراير

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير.



بهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليار دولار في يناير وفبراير من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر.



وفي يناير، باعت مصر سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح ثم باعت سندات جديدة بـ3 مليارات دولار في مايو.



وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.



وساعدت تلك الإجراءات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.