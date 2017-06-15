ترقية السوق السعودية لـ"ناشئة" ستجذب 30 مليار دولار

أفاد تقرير حديث لـ "BofA Merrill Lynch " أن احتمالية إدخال المؤشر السعودي ضمن مؤشر MSCIللأسواق الناشئة، والطرح المرتقب لأرامكو السنة المقبلة من شأنهما إحداث تغيير جذري في أسواق رأس المال والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وذلك جزئياً من خلال الاستثمارات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وتوقع التقرير أن دخول المؤشر السعودي ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سيجذب 30 مليار دولار إلى السوق.

ويتوقع " BofA Merrill Lynch " أن يتراوح متوسط أسعار برنت بين 50 و70 دولاراً للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تلعب دوراً رئيسياً في مدى تحقيق التوازن المالي والحد من هبوط الاحتياطيات بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه عند سعر 53 دولاراً للبرميل، سيبلغ عجز الموازنة أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. في حين الاحتياطيات الأجنبية لـ"ساما" ستبلغ 51% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام 29%.