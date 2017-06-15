تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 0.7% في 5 أشهر

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد انخفضت 0.7% في الأشهر الخمسة الأولى من 2017 إلى 341.08 مليار يوان، ما يعادل 50.20 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي شهر مايو أيار وحده انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.7% عن مستواها قبل عام إلى 54.67 مليار يوان، وفقا لما ذكره بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.