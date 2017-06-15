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تراجع البطالة في تركيا إلى 11.7% في 3 أشهر

المصدر: اسطنبول – رويترز
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انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 11.7% في الفترة بين فبراير وأبريل ليواصل نزوله من أعلى مستوى في 7 سنوات، الذي سجله في بداية العام لكنه ارتفع من مستواه قبل عام البالغ 10.1% .

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 13.7% في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة ارتفاعاً من 11.9% قبل عام.

وارتفعت البطالة بين الشباب إلى 21.4% من 17% قبل عام.

كلمات دالّة

#البطالة, #تركيا, #القطاعات غير الزراعية, #النمو الاقتصادي, #بطالة الشباب

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