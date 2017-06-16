منطقة اليورو توافق على إقراض اليونان 8.5 مليار يورو

أعلن وزراء المال في منطقة اليورو أنهم اتفقوا على منح قرض جديد لليونان بقيمة 8,5 مليار يورو، ليبعدوا بذلك شبح أزمة جديدة.

وإثر اجتماع لوزراء مال دول منطقة اليورو حضرته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قال رئيس منطقة اليورو جيروين ديسيلبلويم "يسرني الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق على كل العناصر".

وسارعت لاغارد إلى إعلان نيتها أن تقترح على صندوق النقد الدولي أن يشارك أيضا في خطة المساعدة هذه. والاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الخميس كان متوقعا نظراً إلى الإيجابية التي سادت قبل الاجتماع، وهو اتفاق يبعث على الارتياح بالنسبة إلى منطقة اليورو، ويُبعد شبح خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيتشي "نجحنا في إيجاد اتفاق شامل سيسمح لليونان بأن تطوي صفحة مرحلة في منتهى الصعوبة".