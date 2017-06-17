"مبادلة" غير مهتمة بشراء أكبر شركة للحوم بالعالم

بددت أسهم جيه.بي.إس البرازيلية خسائرها بعد أن نفى مصدر أن يكون صندوق أبوظبي السيادي مبادلة للتنمية يرتب شركاء لتقديم عرض للسيطرة على أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم.

وقال شخص على دراية مباشرة بالموضوع طالبا عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن التقرير الذي نشرته مجلة إجزامي المالية البرازيلية بشأن تشكيل مبادلة لاتحاد "في سرية تامة" للتقدم بعرض لشراء حصة مسيطرة في جيه.بي.إس يفتقر للدقة.

وقالت المجلة التي لم تكشف عن مصدر معلوماتها، إن أصحاب عروض آخرين، ومن بينهم كارجيل الأميركية، ربما يكون لديهم اهتمام بالاستحواذ على أصول معينة تابعة لجيه.بي.إس.

ولم تذكر المجلة أسماء الشركاء المحتملين الذين تسعى مبادلة لضمهم إليها في العرض. ويأتي التقرير بعد شهر من عرض أعضاء من عائلة الملياردير باتيستا، الذي يسيطر على نحو 42 بالمئة من جيه.بي.إس، اتفاقا لشطب دعوى تتعلق بفضيحة فساد في البرازيل.

ولم تنجح محاولات للاتصال بمكتب مبادلة الإعلامي خارج ساعات العمل بينما لم يكن لدى شركة عائلة باتيستا، جيه آند إف، وشركة جيه.بي.إس في سان باولو وكارجيل تعليق فوري.

وانخفضت أسهم جيه.بي.إس 2.22 بالمئة إلى 6.61 ريال برازيلي بعدما نفى المصدر تقرير إجزامي مقارنة مع ارتفاع بلغ 5.9 بالمئة إلى 7.16 ريال في وقت سابق من الجلسة.