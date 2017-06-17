موانئ دبي تعتزم دمج عملياتها للنقل في كازاخستان

وقعت "موانئ دبي العالمية" وحكومة كازاخستان على مذكرتي تفاهم بشأن تطوير نظام مجتمع الميناء "بي سي إس" ودمج عمليات الجمارك وذلك قبيل انطلاق فعاليات منتدى استانا الاقتصادي.

ويعتبر نظام مجتمع الميناء منصة إلكترونية شاملة طورتها شركة "دبي التجارية" التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية" والتي تتيح تبادل المعلومات بين الجهات المرتبطة بالعمليات البحرية والبرية وعمليات المطارات.

ويكمن الهدف من وراء هذه الخطوة في تحسين ممارسة الأعمال التجارية في الموانئ والمناطق الحرة بكازاخستان عبر المعاملات غير الورقية التي تلغي الحاجة إلى الانتظار في صفوف طويلة في المكاتب الإدارية وتقلل من التأخير والازدواجية في الأعمال.

وتم التوقيع على الاتفاق الأول بين "موانئ دبي العالمية" والشركة الوطنية للسكك الحديدية "كازاخستان تيمير زولي" حيث نصت المذكرة على تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وإدارة نظام مجتمع الميناء بهدف إنشاء ممر نقل متعدد الوسائط للممر التجاري الأوراسي العابر للقارات يشمل عمليات لوجستية آلية لتسليم البضائع وتوحيد المراكز اللوجستية والموانئ البحرية والجافة في شبكة نقل وخدمات لوجستية موحدة.

أما المذكرة الثانية فقد جرى توقيعها بين "موانئ دبي العالمية" وشركة "كازاخستان تيمير زولي" ولجنة العائدات الحكومية التابعة لوزارة المالية في حكومة كازاخستان (الجمارك) وذلك لضمان دمج عمليات الجمارك في البوابة على شبكة الإنترنت.

وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أنه يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لكازاخستان بوصفها ممر عبور رئيسي في مبادرة "حزام واحد طريق واحد" التي أطلقتها الصين عبر التركيز على تطوير البنى التحتية الناعمة والصلبة والتي تدعم طرق النقل متعدد الوسائط.

وتحدث بن سليم خلال فعاليات منتدى أستانا الاقتصادي الذي يعتبر حدثا سنويا يوفر منصة للمحادثات حول الفرص والتحديات الاقتصادية في العالم ويستضيف شخصيات حكومية ومن قطاع الاعمال من أكثر من 80 دولة.

وأشار خلال الجلسة الحوارية التي عقدها حول طريق الحرير الجديد إلى أن الربط متعدد الوسائط هو عامل رئيسي في تحقيق رؤية "الطريق إلى المستقبل" التي أطلقها رئيس كازاخستان والتي تشمل برنامج إنفاق على البنى التحتية بقيمة 9 مليارات دولار يهدف إلى المساعدة في التأسيس لاقتصاد جاهز للدخول في عالم المستقبل.

وقال "تعلمنا من تجربتنا في دبي وفي الدول الـ40 التي نعمل فيها أن دمج الخدمات يجعل التجارة أسرع وأكثر أمنا وأعلى كفاءة لأصحاب المصلحة ويعزز من استقطاب الاستثمارات ومساعدة قطاع الأعمال.. ولذلك فإن البيانات التي صدرت اليوم تعتبر مهمة بالنسبة لكازاخستان فهي توفر حلولا تجارية ذكية للبلاد وتزيد من كفاءتها في مجال الأعمال ".