ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت المحمول بمصر لـ 24.4 مليون

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول ليسجل نحو 27.4 مليون مستخدم في يونيو الماضي، مقابل نحو 24.1 مليون مستخدم في يونيو من العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 13.7%.

وأضاف الجهاز في النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2015- 2016، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق ADSL سجل 4.2 مليـون مستخدم في يونيو عام 2016، مقـابل 3.5 مليون مستخدم في يونيو عام 2015، بزيادة بلغـت نسبتها 20.0%.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق USB Modem 3.4 مليون مستخدم في يونيو عام 2016، مقابل 4.1 مليون مستخدم في يونيو عام 2015، بانخفاض بلغت نسبته 17%.

وأوضح الجهاز أن عدد مستخدمي خطوط الهاتف المحمول بلغ 96.2 مليون خط في يونيو من العام الماضي.

وبلغ عدد الخطوط التلفونية بالقطـاع الحكومي نحو 123.8 ألف خط عام 2015-2016، مقابل 138.0 ألف خط عام 2014-2015 بانخفاض نسبته 10.3%، فيما بلغ عدد الخطوط التلفونية بالقطاع الخاص 547.9 ألف خط عام 2015-2016 بانخفاض نسبته 11.8%.

وأشار الجهاز إلى أن عدد الخطوط التلفونية بالمنازل سجل 5.9 مليون خط عام 2015-2016 مقابل 5.6 مليون خط عام 2014-2015، بزيادة بلغت نسبتها 5.9%.