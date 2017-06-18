السعودية.. مشروع خصخصة المدن الرياضية في مراحله الأخيرة

كشف مصدر مطلع أن الهيئة العامة للرياضة في السعودية تعمل على إنهاء الترتيبات النهائية للإعلان عن مشروع خصخصة واستثمار المدن الرياضية في كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة ليواكب رؤية المملكة 2030 ويعود بالنفع على الأندية الرياضية والمدن الرياضية وزيادة مداخيلها المالية، بحسب ما ورد في صحيفة "الوطن" السعودية.

19 مدينة رياضية

وتملك المملكة 19 مدينة رياضية ما بين معتمدة وتحت التنفيذ، وتعد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة جدة أشهر المدن الرياضية التي صممت بشكل جمالي من قبل أرامكو، وتشكل نهضة رياضية عملاقة، وتم افتتاحها في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز في عام 2014.

نقلة تاريخية

وأكد المصدر أن موضوع الخصخصة والاستثمار في بداية مراحل التطبيق، لافتا إلى أنه سيتم تطبيقه على جميع المدن الرياضية بالمملكة، وسيكون له مردود إيجابي وعوائد مادية كبيرة.

وأشار إلى أن الرياضة السعودية مقبلة على نهضة كبيرة، ويجب أن يواكب هذا التطور الذي سيكون في صالح الأندية لما يعود عليها من مردودات مالية تتواءم مع النقلة النوعية للمدن الرياضية، مؤكدا أن هناك ترتيبات في الهيئة الرياضية يأمل أن تنقل الأندية والمدن الرياضية لفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار.

من جهة أخرى، شدد على أنه مع الاستثمار والخصخصة ستبدأ الأندية بالاعتماد على مصروفاتها، وعدم انتظار الإعانة السنوية، وزيادة مداخيلها ومواجهة نقص الدعم المادي، واستثمار مرافقها بالشكل المطلوب.