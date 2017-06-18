بعد الـBrexit..كيف تتفادى لندن سيناريو العزلة التجارية؟

قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد بما يحول دون أي تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية.

وقال هاموند، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وتابع: "حين أتحدث عن خروج من الاتحاد الأوروبي يدعم الوظائف البريطانية والاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية فأنا أعني خروجاً يتحاشى أي سقطات".