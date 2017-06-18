صندوق النقد: مصر ستلغي قيود الإيداع الدولاري خلال أشهر

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، كريس جارفيس، إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "البورصة" المصرية.

وكان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ولفت جارفيس إلى أن سياسة البنك المركزي المصري تشمل أيضاً إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي.

وفرض البنك المركزي في فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد، والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وعاد البنك المركزي في يناير 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا، ثم في فبراير 2016 رفع الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.