هل يبصر قانون الاستثمار في مصر النور قريباً؟

كشفت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، أنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون 10 أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.

وأضافت "شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية، ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون"، مشيرة إلى أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من يونيو على قانون الاستثمار الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين، غير أن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.

ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد الاستثمار الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي، ولاسيما بالنسبة لبدء مشروعات وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر.