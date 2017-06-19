الأردن يعيد طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح

قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين الصلد يمكن توريدها من مناشئ خيارية.

وأضافوا أن المناقصة تغلق غدا الثلاثاء 20 يونيو/حزيران.

كان التجار يتوقعون طرح المناقصة الجديدة بعد عدم شراء الأردن أي كميات في مناقصته السابقة التي طرحها في 13 يونيو/حزيران وكانت لمئة ألف طن أيضا.

واجه الأردن صعوبات في الشراء بسلسلة مناقصات حبوب في الأشهر الأخيرة وقال التجار إن عدم التيقن بشأن قواعد مراقبة الجودة الجديدة وشروط السداد قد قلص مشاركة مصدري الحبوب الرئيسيين.