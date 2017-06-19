تقرير: البريكست سيؤدي إلى شحّ في العمال وفقدان الأعمال

كشف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعها في خطر شحّ أصحاب المهارات والعمال، إلى جانب خطر فقدان الوظائف، إذا توصلت المحادثات إلى إنهاء حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي من دون خطة جديدة لجذب العمال.

ويؤكد معهد تشارترد للأفراد والتنمية أنه في حال لم توّفر الحكومة نظاماً للهجرة، يتسم بالمرونة والسهولة وبأسعار معقولة، سيضطر 20% من أصحاب الأعمال في بريطانيا إلى نقل نشاطهم أو تركيزه في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن ربع المؤسسات في بريطانيا ستتأثر سلباً من القيد المفروض على الأوروبيين، الذي يقضي بالسماح بمجيء من لديهم عروض عمل فقط إلى بريطانيا.