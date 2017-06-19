سكك حديد مصر.. "مقبرة الوزراء" وموعد جديد مع خطة إنقاذ

سكك حديد مصر هي الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، ورغم ذلك تعاني من مشاكل كبيرة بسبب خلل في منظومة الصيانة وتداعيات إهمال أصابها على مدى عقود طويلة مما جعل معدل الحوادث عليها أعلى بكثير من نسب باقي دول العالم، وتسببت هذه الحوادث المتكررة في إقالة العديد من وزراء النقل حتى أصبح يطلق عليها "مقبرة الوزراء".

وقد وضعت الحكومات المتتالية خططا كثيرة لتطوير سكك حديد مصر دون جدوى حيث كان يتسبب حادث قطار في إقالة الوزير المسؤول والبدء من جديد، واليوم أصبح لدى الحكومة المصرية مشروع جديد للتطوير ورفع الكفاءة في نقل الركاب والبضائع حيث تم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك بـقيمة تبلغ 575 مليون دولار تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطاراً أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً.

وتاريخيا بدأ إنشاء أول خط حديدي في مصر يوم 12 يوليو عام 1851، وبدأ التشغيل في 1854 وكان المشرف على مشروع بناء السكك الحديدية المصرية آنذاك المهندس الانجليزي روبرت ستيفنسون وهو ابن مخترع القاطرة الشهير جورج ستيفنسون.

ويبلغ طول الشبكة الحديدية حوالي 9000 كم تربط جميع محافظات مصر وتصل الخطوط الحديدية بين معظم المراكز العمرانية والاقتصادية في البلاد مثل الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، ومراكز الشحن الخام والمصانع، فضلا عن جميع المدن والمراكز الأخرى.

وتعتبر سكك حديد مصر العمود الفقري لنقل الركاب في مصر حيث تنقل نحو 500 مليون راكب سنويا بينما يبلغ حجم نقل البضائع نحو 6 مليون طن سنويا فقط وهو أقل من 1% من حجم نقل البضائع فى مصر.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري أكد أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية في ضوء قوة جرارات جنرال إلكتريك التي تصل إلى 4000 حصان، لافتاً إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جراراً ستصل في 2018، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير قوة الجر لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.

وأضاف أن العقد شمل أيضاً صيانة ورفع كفاءة 81 من الجرارات القديمة الموردة في 2008، وعمل ورش شاملة لتدريب العمالة المصرية لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار.

وأكد أيمن خطاب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا لـ"العربية.نت"، أن الاتفاق الجديد يشمل قيام جنرال إلكتريك بتوريد 100 جرار إضافة إلى عقود صيانة لمدة 15 عاما وتدريب للعمالة المصرية مشيرا إلى أن الخطة ستساهم في دعم نقل البضائع عبر السكك الحديدية حيث يتم حاليا نقل من 4.5 إلى 6 مليون طن سنويا فقط عبر السكك الحديدية وهو ما يمثل نحو 1% فقط من البضائع التي يتم نقلها وهو معدل متواضع جدا حيث تصل هذه النسبة إلى ما بين 25 إلى 40 % من البضائع المنقولة في بعض دول العالم .

وأضاف أن هذه الخطوة ستضاعف من دخل هيئة السكك الحديدية لأن العائد من نقل البضائع أعلى من نقل الركاب مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البنية التحتية من مزلقانات وسكك حديدية وهو ما يدعم خطة الحكومة فى تطوير السكك الحديدية بشكل كامل.