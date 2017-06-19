290 مليون دولار من الأوروبي للإعمار لمصر لشراء جرارات

وقعت مصر برتوكول تمويل بمبلغ 290 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء عدد 100 جرار سكة حديد.

وقال الدكتور هشام عرفات إن توقيع البروتوكول الخاص بتمويل شراء عدد 100 جرار جديد وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير مرفق السكك الحديدية، مضيفاً أن السكة الحديد تحتاج لهذه الجرارات لدعم أسطول جرارات قطاع نقل الركاب بما سيساهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية لافتا إلى أن السكة الحديد بصدد تطبيق خطة طموحة لتطوير اسطولها من الجرارات ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على أحداث التنمية.

وأضاف وزير النقل أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم عدد 4 منح لخدمة التمويل بمبلغ إجمالي وقدره 1.865 مليون يورو وذلك لإنجاز تعيين بيت خبرة لمساعدة الهيئة في انشاء شركة لتسويق خدمات قطاع البضائع وانشاء جهة قانونية منفصلة مسؤولة عن قطاع البضائع - تعيين بيت خبرة لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لشراء عدد 100 جرار جديد -تعين بيت خبرة لمساعدة الهيئة في تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية -تعيين بيت خبرة لمساعدة الهيئة في عمل حملة توعية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، بإن الوزارة حريصة على التحرك سريعا لدعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، والتي تساهم في تحقيق التنمية، موضحة أن أهمية هذا المشروع تأتى في إطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتيسير حركة التنقل للمواطنين، وتجديد أسطول الجرارات بهيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع مهم جداً لأنه يعطي رسالة حقيقية على التعاون بين كل الشركاء، الحكومة والبنك، وكذلك القطاع الخاص، فهو نموذج للشراكة الناجحة التي تهدف اليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.