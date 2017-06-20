إيداع 5.6 مليار ريال للسعوديين من الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إيداع مبلغ يزيد على5.6 مليار ريال في حسابات الأسر الضمانية خلال شهر رمضان، شملت المكرمة التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي لشهري رمضان وشوال، ودفعتين من المساعدات المقطوعة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في بيان صحافي إن الإيداع في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي شمل مكرمة خادم الحرمين الشريفين البالغة 1.660 مليار ريال، إضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي المودعة مطلع شهر رمضان والبالغة 1.493 مليار ريال، المتضمنة المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بجانب معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال (1438)، التي وصلت إلى 1.541 مليار ريال، وأودعت في حسابات المستفيدين والمستفيدات الخميس الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن الإيداع في حسابات الأسر الضمانية، يشمل المساعدات المقطوعة التي جاءت على دفعتين بإجمالي 915 مليون ريال، وتأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويقدم من خلال هذا البرنامج مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة.