تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن فائض ميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو انخفض في أبريل/نيسان مع زيادة واردات المنطقة التي تضم 19 دولة في حين تراجع فائض الخدمات.

وتراجع الفائض المعدل في ضوء أيام العمل والعوامل الموسمية إلى 22.2 مليار يورو، ما يعادل 24.8 مليار دولار من 35.7 مليار يورو قبل شهر.

وانخفض الفائض على مدار 12 شهرا 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مقابل 3.4% في العام الماضي.

ونزل الفائض غير المعدل إلى 21.5 مليار يورو من 46.6 مليار يورو.

وقال البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق إنه يتوقع انخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية إلى حد ما في العام الحالي، وإن ذلك يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية وخصوصا النفط. ويتوقع البنك انخفاضا إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% كما يتوقع أن تحوم القراءة قرب المستوى الأدنى لبعض السنوات.